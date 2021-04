Así se lo vio a Mauro Viale en su último programa antes de su internación y desenlace fatal

“Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre”, contó Mauro Viale el jueves pasado durante la emisión de su programa en A24. De manera trágica, el conductor falleció el domingo, producto de una trombosis que le provocó un infarto masivo a menos de dos días de ser internado.

El viernes, el legendario periodista empezó a sentirse mal. Su colega y compañera de programa Liliana Caruso dialogó con Rolando Graña y reveló cómo fueron las últimas horas del conductor en el canal. “Estoy shockeada y sorprendida por todo lo que pasó, no lo puedo creer todavía. Él tenía mucho cuidado, creo que fue el que más dimensión tomó sobre lo que significaba la enfermedad en el país. No dejó de ocuparse del tema ni un solo día desde que comenzó. Últimamente, cuando queríamos hablar de otra cosa, decía ‘¿y esto a quién le importa si hay gente que se está muriendo y cada vez más casos? Hay que repetir los cuidados’. Estaba todo el tiempo obsesionado con eso”, enfatizó Caruso.

“Se cuidaba mucho. El viernes hablábamos que en maquillaje estaba dos minutos y se iba, no quería quedarse. Se quedaba solito en la entrada o tomando un café al lado de la puerta, pero estaba distanciado de nosotros. Se quedaba lejos de todos”, detalló la periodista sobre los cuidados que tomaba Viale.

Emocionada, la compañera de ciclo de Mauro detalló su última impresión. “A mí lo que me impacta es que yo el viernes lo vi mal, y le pregunté muchas veces, ‘Mauro ¿Cómo estás?’, y no quería decir que estaba mal. Fue muy brusco todo. A mi me parecía raro, porque en un momento se agarró de la pared cuando se quiso levantar. Incluso le preguntamos al aire si estaba bien y le dijimos que tenía que ir a descansar. ‘Estoy bien, es la vacuna nada más, estoy un poco cansadito’, nos decía, pero insistía en quedarse. Nos decía cargándonos: ‘Ustedes se quieren quedar con esto’, y nosotros le respondíamos que jamás”, detalló Caurso.

Luego agregó: “‘Ahora me voy a ir a la cama’, me dijo antes de irse del canal, y a mí me pareció raro, porque era un tipo que siempre iba a estar parado, nunca te iba a hablar de la cama ni del descanso. Lo último que escuché fue una conversación de él con Flor, su productora de siempre, hablando del programa del domingo. Era un tipo que iba a morir con las botas puestas. El viernes él hizo todo el esfuerzo para estar ahí, nunca se imaginó que esto iba a pasar”.

Y la periodista finalizó conmovida: “Nosotros decíamos, ‘bueno, es la vacuna. Él pensaba que era la vacuna y nosotros también”.