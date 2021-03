La estremecedora confesión de Nazarena Vélez: "Durante muchos años..."

Si hay algo por lo que se la ha caracterizado a Nazarena Vélez es por no tener pelos en la lengua a la hora de contar lo que le sucede, ni tampoco al momento de enfrentarse con quien sea. En más de una oportunidad, en su pasado, fue protagonista de grandes revuelos mediáticos. Hoy mantiene un perfil más bajo pero sin embargo, está muy activa en sus redes y tiene un contacto directo con sus fanáticos.

El año pasado, durante los primeros meses de la cuarentena, abrió su canal de YouTube y sorprendió a los internautas con muchas de las confesiones que realizó en la plataforma de videos más popular del mundo. Ahora, una vez más llamó la atención de sus fans con lo que contó, pero esta vez lo hizo desde su cuenta de Instagram.

La mamá de Barby, Gonzalo y Thiago se filmó frente a la cámara y abrió su corazón. "Yo los leo mucho, gracias por el amor y el cariño que me dan", comenzó diciendo. "Se vienen días más complicados, no es que esto ha terminado. Además, el 9 de abril se cumplen once años que se fue mi hermanita…y uno se tiene que dar los permisos de llorar, de angustiarse. Pero hago mucho para salir de ese estado”, agregó.

"Durante muchos años estuve deprimida. Muchos, muchos, muchos… la cama se comía el noventa por ciento de mis días, pero, gracias a Dios, no es el momento que estoy viviendo ahora. Pero son fechas que te pegan en el alma", confesó conmoviendo a sus fanáticos.

La actriz hace referencia en las imágenes a Jazmín, su hermana menor que falleció con tan solo 21 años la madrugada del 9 de abril. La joven viajaba con amigos en un auto y protagonizó un terrible accidente. En aquél entonces, la mediática estaba embarazada de su hijo más chico.