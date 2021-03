La esposa de Alberto Cormillot compartió el dato más esperado sobre su embarazo

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot reveló la noticia más esperada sobre su embarazo. La nutricionista anunció el sexo del bebé que espera junto al médico. “Podemos confirmar que es un nene”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto del crecimiento de su pancita.

A su vez, Pasquini confesó que el niño que todavía no tienen nombre para el niño que nacerá dentro de unos meses. “Estamos en búsqueda de nombres”, agregó y recibió cientos de sugerencias en su posteo en la red.

“Si es nena se va a llamar Aurora y si es varón se va a llamar Álvaro, en una decisión no democrática. Son esos nombres porque le gustaron a la madre. Tuve derecho a veto, pero a la gente de mi generación se nos ocurren otros nombres. Amapola fue vetado y algún otro. Aurora y Álvaro pasaron por el filtro”. había comentado Cormillot en Metro Live.

“Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso sí, Alberto terminó de caer y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto. Así que estamos en búsqueda de nombres”, expresó Pasquini en su publicación en la red.

Mientras está en la dulce espera, la nutricionista ha brindado algunas notas a diversos medios. En diálogo con ¡HOLA! Argentina, Pasquini explicó cómo reacciona cuando cuestionan la diferencia de edad entre ella y Cormillot. La pareja se lleva casi cincuenta años, ella tiene 34 años y él 82. “Somos todos distintos y podemos pensar diferente, pero la realidad es que no puedo dejar a todos conformes. Ya sabíamos con Alberto que esto iba a pasar. A mí me basta con tener el apoyo de mi familia, mis amigos...Sé que cuando una está segura de lo que hace, no necesita la aprobación de nadie. Claro que está bueno contar con el apoyo de las personas que querés... Pero si eso no lo tuviera, igual elegiría todo esto que estoy viviendo hoy. No puedo hacerme problema por la mirada de quien no conozco”, enfatizó.

En medio de la polémica generada en un sector de la opinión pública, Cormillot sorprendió al confesar cuántos años piensa que va a vivir. Y expresó que lo principal es que su hijo "salga sanito".