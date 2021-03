Julieta Prandi sufrió un importante revés judicial: "Hace mucho que pido justicia"

Hace años que Julieta Prandi enfrenta una batalla judicial contra su expareja, Claudio Contardi. Ahora, la Justicia le denegó el pedido de recusar al juez de la causa contra su ex.

"No tengo de rehenes a mis hijos. No ven al padre porque le tienen miedo. Y yo intento que su voluntad sea respetada. Esta semana van a declarar en la Justicia y a contar qué les pasó cuando estaban con su papa", declaró Prandi en Hay que ver. Y advirtió a Denis Dumas y José María Listorti: "Tengan cuidado con lo que dicen porque dan información equívoca y hay una causa penal iniciada en el mes de agosto del 2020 por algo que no voy a contar en televisión, pero que es muy grave. No es una causa contra Contardi sino contra otra persona, pero él es el responsable y está en el juzgado de Escobar porque sucedió en mi casa. Su padre los dejaba con otras personas cuando estaban con él".

Luego, la modelo remarcó que pidió "la recusación del juez con causa, porque estaba destruyendo todos los pedidos de cuidado de mis hijos. Pero no la aceptaron y tuve el revés que vuelva todo a manos del mismo juez. Más allá de eso, la causa penal sigue avanzando porque detrás hay cosas mucho más graves. En el medio no los mandé al colegio porque el padre se presentó en horarios raros para retirarlos. El padre dejaba a los chicos con una niñera dando vueltas en el shopping por horas", declaró.

"Soy una madre protegiendo a sus hijos. Sé que el padre tiene derecho de ver a sus hijos, pero también tiene obligaciones y él no pasa alimentos, deja a sus hijos con otras personas, es un padre abandónico. Cuando están con él impide que me llamen y se refiere a mí de mala manera. Mi ex no cuida a mis hijos. Hace mucho que pido justicia", finalizó.