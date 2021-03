Interna en MasterChef Celebrity: chat paralelo y famosa ninguneada

Esta semana se desató una nueva interna entre los participantes de MasterChef Celebrity. Fue el mismo Santiago del Moro, conductor del exitoso reality culinario, quien destacó la fuerte postura competitiva de Sol Pérez.

Fue en ese momento cuando Dani La Chepi confesó que había sido ella la que hizo esa afirmación "puertas adentro" y agregó un picante comentario que hizo que la ex Chica del clima la dejara de seguir en las redes y que se organizara un grupo de chat paralelo en el que no la incluyeron.

"Yo creo que si le pido que me ayude con un ingrediente se va a hacer la que no me escucha", fueron las palabras de Dani que indignaron a Pérez. Ante lo sucedido, otros participantes mostraron su solidaridad con la chica del clima, organizando un grupo de chat paralelo. Según los rumores, el grupo quedó formado por Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Andrea Rincón.

Por su parte, la conductora de Canal 26 se refirió al conflicto en Flor de Equipo, aunque no le dio mayor trascendencia al tema. "Tengo buena onda con ella, le presté vestidos y todo para la presentación. No le escribí igual después de eso. Al inicio iba a tuitear, pero Guido me frenó", señaló.

Recordemos que esta no es la primera vez que surge un conflicto entre los competidores y surgen chats paralelos. En las primeras semanas, salió a la luz que Alex Caniggia no formaba parte del chat oficial. Gastón Dalmau, el administrador del grupo, señaló que fue el mediático el que decidió no formar parte al no responder la solicitud para ingresar.