Diego Peretti le propuso a Alberto Fernández una solución para terminar con la grieta

Diego Peretti volvió a la pantalla grande con el estreno de "La noche mágica". Y para acompañar la llega de la película a los cines de todo el país, brindó una nota con el sitio Infobae en la que habló sobre la actualidad política y propuso una solución a uno de los grandes males que padece el país: la guerra sin cuartel entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Su propuesta fue contundente: "Alberto Fernández tendría que llamar a Cristina y a Macri, sentarlos, off the record, y decirles: 'Muchaches, les voy a pedir que se retiren de la política activa hasta que resuelvan sus causas judiciales'. Armamos marchas con toda la estructura política de los dos partidos, marchas en donde la gente multitudinariamente les va a agradecer ese gesto heroico. ¡Pero váyanse hasta que resuelvan sus causas judiciales!".

Para Peretti esto resolvería en buena medida los problemas de la Argentina. "A partir de ahí cuatro, cinco políticas de Estado en donde suba Mussolini o suba el Che Guevara no se cambian. Docentes, vivienda, educación, eso define el tipo de país. Después, a tratar de avanzar con una sensibilidad social que se acerque a más justicia en la población, a más equidad. Estamos lejísimos de todo esto, señaló.

"Alberto Fernández es el mejor cuadro político que teníamos para ser presidente. No digo que no haya buenos, pero el país en manos de Vidal o Carrió, o en manos de Scioli o Cristina, hubiera sido peor. Me gustó el tándem Larreta, Kiciloff, Alberto en la lucha de la pandemia. Tuvieron buenos reflejos, me sentí emocionado. Concuerdo cien por cien con un discurso anti grieta, sea de un lado o del otro, y con dirigentes que referencialmente se coloquen en un lugar épico", agregó.

Y luego añadió: "Pero épico respondiendo con las acciones, no en el discurso. Eso ya es berreta, me rompe las orejas. En las acciones, veo una disociación que me pone... Una fuerza progresista, que se dice progresista, que se dice humana, solidaria, social, no puede cometer situaciones como las conocidas. Es un desastre. Son como veinte casilleros para atrás. Tratar de tapar una causa jurídica con otra, todos carpetazos... No lo soporto".

"Con Juntos por el Cambio no concuerdo ideológicamente, estoy más cerca del Frente de Todos, pero del relato o la ideología o como quieran llamarlo, no de las acciones de sus dirigentes, salvo las excepciones que te dije", enfatizó el intérprete, y le pidió a los dirigentes políticos "que se comporten como la situación amerita. Que traten de ser, más que vacunados, héroes ciudadanos. Que no cometan la 'verbistkeada' en que se convirtieron.", concluyó.