Mariah Carey se suma a la lista de famosas demandadas por su propia familia

Algunos famosos no tienen buena relación con sus familias como es el caso de Mariah Carey. Su hermana Alison la denunció por inventar historias en su biografía para promover las ventas y reclama más de un millón de euros.



La cantante, autora de la famosa canción navideña "All I want for christmas is you", publicó en el 2020 la memoria "The Meaning of Mariah Carey", donde detalla relatos de violencia familiar que le generaron malestar a su hermana. En consecuencia, Alison se acercó a los tribunales y presentó una demanda.







“Cuando era pequeña había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia. Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono, debía ponerme a cubierto”, relata en su biografía.



Fueron varios los episodios que narró y uno que se destaca es un momento violento de su hermana hacia su madre, que la obligó a llamar a la policía. En este entonces, ella tenía 6 años y el agente de policía la miró y le dijo a su compañero: "Si esta niña lo logra, será un milagro".







Si bien Carey reconoce que el vínculo con su madre es cálido, considera a su familia como violenta. "Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, reveló.



Cuando alcanzó la fama, para sus hermanos y su madre paso a ser "un cajero automático con peluca" y esto la hizo sentir abandonada: "Simplemente trataron de hacer creer que yo era inestable de forma institucional inmediatamente después de haber firmado el mayor acuerdo económico de un artista en solitario".



La denuncia de Alison Carey

Su hermana aseguró que se sintió "profundamente dañada" por las acusaciones de la biografía y que todo es mentira para "promover las ventas del libro". Según los documentos legales publicados por TMZ, Alison expresó que Mariah lo hizo con conocimiento del daño que podría causar y que no hay evidencias de los hechos que supuestamente ocurrieron.



Otros famosos que se llevan mal con sus familias

Uno de los casos más conocidas es el de Britney Spears y su padre Jamie Spears, quien quien tiene el control de sus asuntos legales y sus finanzas ante problemas de salud mental de su hija. Sin embargo, la cantante afirmó ante un tribunal que su progenitor solo de abusa de su condición.







Michael Jackson reveló que su padre, Joseph, le pegaba a él y a sus hermanos y los obligaba a trabajar, ya que para el hombre la fama era una obsesión. "Mi padre se reía de mi y yo lo odiaba, lloraba todos los días. Era muy estricto, muy fuerte. Había veces en las que venía hacia mi y me ponía tan malo que vomitaba", contó en el programa de Oprah Winfre en 1993.



Y así, los famosos demuestran que nadie escapa de los escándalos familiares, sin importar las riquezas, los hits y las mansiones de lujo. ¿Te lo imaginabas?