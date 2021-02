Le preguntaron a Jorge Rial por la actuación de Morena en teatro y respondió con un sincericidio

Jorge Rial confirmó este miércoles su salida de Intrusos tras un par de décadas al frente del legendario programa de espectáculos. En medio de una charla extendida con sus ahora excompañeros Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el polémico conductor habló sobre su próximo proyecto, un ciclo de política y actualidad que se llamará TVNostra, y también se refirió a algunos aspectos de su vida personal.

Entre los temas que se barajaron, apareció su vínculo con su hija Morena, con quien ha tenido sonados momentos de tensión. Recordemos que actualmente More está en Carlos Paz haciendo temporada teatral en la obra "La Mentirita", y su padre tuvo oportunidad de asistir a la sala y verla en escena.

Lejos de alabar el trabajo de su hija de manera complaciente, cuando Pallares y Lussich le preguntaron su opinión de la labor artística de Morena, el ex Intrusos respondió con un sincericidio: "Es raro, es muy raro todo. Verla ahí... Ella la está pasando bien. Mi nieto la está pasando bárbaro. Está divino. Morena se queda a vivir ahí, no sé cuánto, es su lugar en el mundo. Entonces, ¿por qué no permitírselo? Además, cuando esto se estabilice un poco, hay aviones, iremos, vendrán. No hay problema. Pero me sorprende verla arriba del escenario. Es raro para mí, fue raro verla. Le agradezco a (Javier) Faroni", manifestó el conductor.

Luego agregó: "No es fácil subirse al escenario, pero la tratan bárbaro. Tiene un buen elenco y la obra es divertida. Se deja ver".

En estos días, More fue noticia cuando compartió algunas publicaciones en sus stories de Instagram junto al polémico youtuber Yao Cabrera, y se la vio recibiendo un beso en la mejilla por parte de él. “Bebeta”, escribió la mediática en la inesperada postal de reconciliación. Recordemos que en julio de 2020, ella protagonizó una sonora pelea con Cabrera, quien aseguró que la hija de Jorge Rial le robó una importante suma de dinero.