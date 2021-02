La insólita reacción de Marley al ver el video íntimo de Florencia Peña

Durante la última emisión de Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefé, la actriz tuvo como invitado especial a Marley. Íntimos amigos desde hace más de veinte años, el dúo se entusiasmó con la propuesta de Marcelo Polino, panelista del ciclo. "¿Cuánto se conocen Marley y Flor?" era la clásica consigna del juego que deberían contestar los dos al mismo tiempo.

"¿Cuál fue el peor papelón de la carrera de Flor?”. “No sé si contar uno nuevo…”, respondió Marley entre risas, cuando a todos en el piso, y seguramente quienes estaban del otro lado de la tele también, pensaban en la filtración del video hot de Flor, en diciembre del 2012.

“Nunca lo vi. Cuando quieren humillar a otra persona con su intimidad, no lo podés ver. No lo quise ver”, arrancó asegurando Marley. Sin embargo, tentada de risa, Flor Peña pidió la palabra. "Yo quiero decir algo con respecto a esto. Él sabe que yo sufrí mucho por eso. De hecho todavía tengo muchos juicios con respecto a eso. Pasaron ocho años de eso. Pero nosotros la verdad que con Marley todo lo reconvertimos en humor. Y nos reímos mucho. Ahora nos reímos mucho porque yo sufrí mucho por eso", apuntó la actriz y conductora.

"Cuando sucedió hicimos una cena con la Negra Vernaci, con Torto", apuntó Marley. "Y lo único que hicimos ¡fue burlarnos de ella toda la noche!", agregó Marley. "Ni bien pasó, yo no quería salir a la calle. Pero me citaron mis amigos: ‘Vení que te vamos a levantar el ánimo’. ‘Esto va a pasar, Flor, vas a ver que va a pasar’. Yo estaba muy mal. Y yo pensé: ‘Bueno, el grupo va a hablarme en serio…’. Pero me empezaron a gastar desde que me senté hasta que me levanté", relató Flor.

Recordemos que el video prohibido de Florencia Peña se filtró a fines del 2012 por redes sociales. Luis Ventura, que en ese momento estaba en Intrusos, adelantó que estaba circulando y se comunicó con la actriz al aire. "No hay derecho que hackeen mi intimidad. No sé cómo se filtró. Mi cuñado y mi padre se dedican a la informática y quiero saber cómo llega a las manos de alguien. Fue en el ámbito privado, en mi habitación, en mi casa. Estos actos deben sancionarse. Yo no tengo más remedio que mandar cartas documento a todos los portales para evitar que esto se difunda", declaró la actriz en su momento, tremendamente afectada.