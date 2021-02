Revelan el plan que ideó Mariano Martínez para recuperar a Luisana Lopilato

María Eugenia Ritó brindó una entrevista con el periodista Gonzalo Vázquez para el Instagram de Intrusos. Allí la vedette recordó el día que Mariano Martínez intentó conquistarla.

Se conocieron en Son amores, donde el actor personificó al futbolista Martín Marquesi y ella tuvo una pequeña participación, que incluía un beso con uno de los galanes del momento. Según contó Ritó, Martínez la invitó a salir un par de veces, aunque ella no aceptó porque en ese momento estaba muy enamorada de su pareja, el abogado Marcelo Salinas, con el que celebró una fastuosa boda en la Sociedad Rural Argentina en 2006 y con el que vivió una escandalosa separación en 2014.

Pero el dato más relevante de la entrevista estuvo ligado directamente con la ceremonia llevada a cabo en el tradicional salón de Palermo. "Mariano Martínez me pidió que lo invitara", admitió Ritó. El actor tenía como objetivo restablecer su vínculo con Luisana Lopilato, la actriz de la que se había enamorado en 2004 y con quien pasaba por un momento de distancia.

"Éramos amigas porque estudiábamos teatro con Julio Chávez", contó la vedette. Ensayaban juntas, tenían buena onda y no dudó en incluirla entre las 550 invitaciones a la fiesta. Enterado, Martínez vio ahí una oportunidad para volver con su ex. "Él quería volver, me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara", reveló la vedette.

Ante esta situación, María Eugenia primero lo consultó a su futuro marido, que estaba al tanto del intento del galán, que le dio el visto bueno. Luego consultó a su compañera de teatro, que le dio luz verde, aunque no del todo convencida: "Y bueno, si quiere venir, que venga", soltó la ex Rebelde Way.

¡A largo plazo, lo concreto es que el plan del galán no funcionó. Un mes después, Lopilato daba una entrevista confirmando la separación definitiva, con el duelo superado y enfocada en el trabajo.