Gianinna Maradona y una furiosa amenaza contra Leopoldo Luque: "Les juro que..."

Gianinna Maradona publicó en las últimas horas un duro descargo en su cuenta de Twitter en referencia a los audios que trascendieron entre Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, y Leopoldo Luque, el médico que estaba a su cargo.

"Les juro que voy a ir uno por uno", publicó. "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos", puso además Gianinna esta madrugada en Twitter y dejó en claro su postura.

Recordemos que todo comenzó luego de que Infobae publicara un polémico audio entre el neurocirujano y la psiquiatra, que forman parte del peritaje de los teléfonos secuestrados en los allanamientos. Datan del 25 y 26 de noviembre y se los investiga por presunto homicidio culposo.

Al día siguiente, el jueves 26, cuando la psiquiatra le reenviaba a Luque el resultado de la autopsia practicada sobre Maradona –“edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Corazón con miocardiopatía dilatada”– expresaba su preocupación: "Yo tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios". Razones de sobra para explicar los mensajes de Gianinna en repudio al tratamiento y los cuidados que el Diez recibió antes de morir.