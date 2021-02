María O'Donnell respondió a las incisivas críticas de Jorge Lanata

En estos últimos tiempos, una constante en los medios son los cambios de orientación y nuevos desafíos en tiempos de crisis. Ya sea por una etapa cumplida, como pareciera ser el caso de Jorge Rial, que optó por renunciar a Intrusos para encarar un nuevo programa de actualidad y política, o por el simple gusto de transitar una nueva experiencia, como puede ser el caso de María O'Donnell que formará parte de la segunda edición de MasterChef Celebrity; el tablero de la televisión está más dinámico que nunca.

La incorporación de O’Donnell en el reality gastronómico llamó la atención de Jorge Lanata, quien llegó acusarla de estar buscando fama. Frente a la opinión que dio el conductor de Radio Mitre, la periodista optó por dar una escueta respuesta en el ciclo Intrusos, con toda la clara intención de no darle mayor protagonismo al conflicto.

“¿Te estás preparando para ser famosa?”, preguntó el movilero del programa de espectáculos del canal América al interceptar a O'Donnell a la salida de la radio Urbana Play. “No, voy a hacer MasterChef. Es un ratito”, respondió la periodista.

Luego detalló cómo tomó la decisión de ser parte del certamen de Telefe. “Me divierte. Empezó como un chiste en el programa de radio. Me divierte cocinar y estoy aprendiendo, así que está bueno. Voy a dar lo mejor que pueda”, expresó.

Cuando la consultaron sobre las críticas de Lanata, quien ironizó sobre O'Donnell señalando que busca fama en un reality porque "con el periodismo no se le está dando", O'Donnell optó por bajarle el tono a la polémica, y probablemente para no darle mayor protagonismo a Jorge, retrucó: “No pasa nada, que diga lo que quiera, está todo bien”.

“¿Te resbalan las críticas?”, preguntó el movilero en una clara búsqueda de que la entrevistada se explaye, pero ella cerró con un escueto pero contundente. “No, no me resbalan, pero no es una discusión. Está todo bien”.