Preocupación: la hija de Luis Miguel protagonizó un fuerte accidente y mostró imágenes

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, sufrió un fuerte accidente mientras esquiaba en Vail, Colorado (Estados Unidos). La joven reveló a través de las redes sociales que se cayó y se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Por lo tanto, más allá de una intervención quirúrgica deberá someterse a un largo proceso de recuperación.

"No soy de compartir este tipo de noticias pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa", explicó Michelle en un posteo.

Y agregó: "Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha".

De todas formas, para no llevar preocupación a su más de un millón de seguidores expresó: "Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activa todo el tiempo no es fácil".

La influencer de 31 años, que es representante de importantes marcas internacionales, comentó que el accidente ocurrió durante su estadía en Colorado, a donde había llegado días atrás para esquiar, uno de los deportes que más le gusta.

En otra publicación, Salas mostró la bota ortopédica que deberá usar. “Hoy me queda más claro que nunca, que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivir todos los días como si fuera el último”, reflexionó.

Finalmente, ya en su hogar comentó: “Estoy de vuelta en casa, aunque cojeando pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca”.