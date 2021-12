Cuál era la relación entre Facundo Arana y Hugo Arana

La televisión argentina nos ha regalado grandes intérpretes. Dentro de dicho listado se encuentran Facundo Arana y Hugo Arana, quienes han dado vida a inolvidables y queridos personajes.



Al primero de ellos lo hemos visto en exitosas series como "Muñeca brava", "Padre coraje", "Chiquititas", "Yago", "Pasión morena", "099 Central" y "Vidas robadas", entre otras. Debido a su talento ganó importantes premios por su trabajo en el mundo del teatro y la televisión.



En cuanto a Hugo, alcanzó la cima de la fama al convertirse en un aplaudido comediante de cine, teatro y televisión. A lo largo de su carrera dio vida a muchos personajes, pero los más recordados por el público son "El groncho y la dama" y el Huguito Araña de "Matrimonios y algo más".



Facundo Arana. Fuente: Impronta Music.

Desde hace muchísimos años, los espectadores se preguntan si entre ambos actores existe algún tipo de relación. Debido a que ambos poseen el mismo apellido existe la duda de si son familiares.



¿Qué relación existe entre Hugo Arana y Facundo Arana?

Durante toda su trayectoria como intérpretes, Hugo Arana y Facundo Arana tuvieron que hacerle frente a la constante pregunta de si eran o no familiares. Ante la duda de los medios de comunicación y el público, los actores siempre respondían para aclarar el asunto.



En el año 2019, Hugo Arana estuvo como invitado en el programa de Verónica Lozano en Telefé. Allí, el actor decidió hablar sobre el famoso rumor que sugería que entre él y Facundo existía una relación familiar.



Durante la entrevista, el comediante explicó que el 2000 tuvo el placer de trabajar junto al actor en la telenovela "Buenos vecinos". En dicha ficción, ambos intérpretes hacían de hermanos. Desde aquel entonces, los rumores sobre un posible parentesco no dejaron de surgir.



“Nos cansamos de hacer notas y explicar que no somos parientes, pero se nota que nadie lee nuestras notas“, declaró el actor entre risas. Asimismo, también reveló que a Facundo Arana le preguntan si Hugo es su papá.

Hugo Arana. Fuente: Unicanal

De esta manera, queda confirmado que entre Hugo Arana y el protagonista de Muñeca Brava no existe ningún vínculo familiar. Lo único que comparten es el mismo apellido, el cual fue el causante de este rumor que existe hace mucho tiempo.



Con respecto a la producción televisiva Buenos Vecinos, esta fue un sorprendente éxito desde su primer episodio. Dicha novela, que se transmitió a través de la pantalla de Telefé, se lanzó en el año 1999 y duró hasta 2001.



Estuvo dirigida por Jorge Montero y Eduardo Ripari. Dentro de su elenco se encontraban Hugo Arana, Facundo Arana, Moria Casán, Claribel Medina y Malena Solda, entre otros intérpretes muy reconocidos.







Debido a los rumores y a la experiencia de haber trabajo juntos, ambos actores mantenían una buena relación. Cuando Hugo falleció en 2020 debido al Covid-19, Facundo le dedicó unas bellas palabras por televisión.



