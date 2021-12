Periodista de C5N fue agredido durante un móvil: culpó a Eduardo Feinmann y Viviana Canosa

Pablo Messina fue víctima de un agresión mientras realizaba un móvil desde Palermo para el programa El Diario, de C5N. El periodista se encontraba en pleno vivo cuando un hombre se acercó y lo empujó reprochándole su información sobre la inflación.

"¿Por qué chamullan a la gente con la inflación? Sos un adoctrinado", le gritó el hombre. "Dejame trabajar tranquilo", atinó a decir Messina intentando que la situación no pase a mayores. "No te me acerques más porque me voy a defender. Correte. ¿Por qué no te vas?", agregó. "Sos un periodista adoctrinado que te dicen lo que tenés que decir", le gritó al cronista y lo invitó a pelear en plena calle.

Luego de lo sucedido, Messina contó detalles en sus redes sociales sobre lo sucedido y reveló que terminó en una guardia de un sanatorio. "Buen día, gracias por los mensajes de afecto. Ahora estoy bien. Ayer un violento me golpeó mientras estaba trabajando al aire en vivo en un control de tránsito con total ausencia policial. Se quejaba de la forma en la que hablábamos de la inflación o algo así, pero el motivo era otro", relató el periodista en su cuenta de Twitter.

En este sentido, el periodista culpo a otros colegas. "Era el odio que se genera desde los(Eduardo) Feinmann, (Baby) Etchecopar, (Jonatan) Viale, (Luis) Majul, (Jorge) Lanata, (Viviana) Canosa, (Javier) Milei, Paricia (Bullrich), etc. No paran de envenenar a una sociedad exhausta. Y (Mauricio) Macri que rompe un micrófono de C5N dando el mensaje que se puede hacer cualquier cosa, habilitando a que ocurra lo que ayer a mí", expresó.

"Me defendí cuando salí del aire pero el momento vivido, más el llamado de mi madre, mi mujer con mi hija llorando porque lo vieron en vivo, me hicieron subir la presión", explicó.

Finalmente, Messina expresó: "Insisto, debemos ayudar desde los medios para estar más tranquilos. Quienes mencioné antes, tienen que entender que tanto odio se les puede volver en contra. Gracias a compas y Nico por llamar al toque, y en especial a Leandro camarógrafo y compa de fierro que se quedó bancando. Saludos cordiales, tranquilidad, empatía, tolerancia y más amor para todos y todas. Felices fiestas. Caricias significativas".