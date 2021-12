Antes y después: el sorprendente cambio físico de Christophe Krywonis tras bajar más de 30 kilos

Este 2021 que termina tiene a Christophe Krywonis embarcado en nuevos proyectos y muy entusiasmado con una manera muy diferente de encarar la vida. Es que, al chef francés, hace un par de años, en 2018, el cuerpo le dijo “basta” cuando le diagnosticaron diabetes.

Preocupado por su salud, Christophe se puso las pilas y empezó a trabajar para cambiar esos malos hábitos que venía arrastrando desde hacía tiempo y que lo llevaron a cargarse con varios kilos más de los recomendados para un hombre de su talla.

La comida en exceso y el sedentarismo llevaron al ex jurado de Bake Off Argentina a un límite, hasta quedecidió tomar drásticas decisiones en post de su bienestar y calidad de vida. Por un lado, accedió a pasar por el quirófano, olvidarse de esos bacanales desmedidos en abundantes grasas, carbohidratos y dulces y, por otro, arrancar con la actividad física.

Christophe todavía recuerda el miedo que lo asaltó cuando los médicos le informaron de su enfermedad. “Me asusté. Porque la diabetes es una muerte silenciosa, que te agarra y no te das cuenta, podés perder la vista, duelen los riñones y en los casos extremos algunos son amputados. Eso me asustó, hace años que lo venía postergando”, contó una vez, en Morfi.

Krywonis explicó en el programa de Telefe que, por su condición física y su edad, 54 años, “según los cirujanos, no era necesario un bypass gástrico”. “No soy consumidor de alcohol, no fumo ni me drogo. Tengo una vida normal”, le aseguró a su conductor, Gerardo Rozín.

Tras esa observación de los especialistas, el chef se sometió a un procedimiento llamado manga gástrica, con el que pudo bajar más de 30 kilos. “Después de la operación te sentís mucho mejor, te vuelve el buen humor, las ganas de hacer las cosas mejor todavía”, señaló, tras contar que antes de entrar al quirófano ya había rebajado 9.

Los cambios profundos están a la vista: Christophe luce muchísimo más delgado y, dice, lleno de energía. Pero no todo es dieta en su nueva vida, ya que el ejercicio es clave en esta transformación radical de su imagen.

“Tengo un trabajo más importante que es la musculación, porque cuando uno adelgaza pierde grasa y músculo, todo. Entonces, el doctor que me operó me dijo que haga deporte”, comentó al diario La Nación el conductor de Parrilleros, ciclo que lo lleva a viajar alrededor del país, y que lo trajo a Mendoza en los últimos días.