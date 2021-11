Tras ser fuertemente repudiado, Sergio Lapegüe hizo su descargo con Juana Viale

Sergio Lapegüe estuvo como invitado este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), y tras ser fuertemente repudiado hace algunos días por una expresión desafortunadaa, hizo su descargo con Juana Viale.

Recordemos que el periodista cometió un severo desliz mientras estaban contando al aire en el programa que conduce la noticia del robo a un futbolista del Paris Saint-Germain en manos de una mujer trans en la capital francesa. “¿Estaba armado el tipo?”, comentó en ese momento el comunicador que automáticamente fue tildado de transfóbico.

Consultado por Juana Viale por el estruendoso momento y las acusaciones que recibió, Sergio Lapegüe admitió: “Me dolieron y admití mi error al toque. Esto de estar 10 horas al aire hace que uno en algún momento cometa errores y meta la pata”.

Más allá de que remarcó que se trató de un "chiste de mal gusto", Lapegüe se mostró algo abrumado por tantas muestras de repudio en su contra, cuando de inmediato se había encargado de emitir sus disculpas públicas en el programa que conduce y a través de las redes sociales.

“Porque me destrozaron totalmente. La verdad es que yo también estoy aprendiendo a vivir de otra forma y tratando de deconstruirme, enseñado por mis hijos. Tengo 57 años y vengo de una historia…”, señaló. Mientras Juana Viale agregó: “Culturalmente machista”.

“Estoy aprendiendo y creo que esto también fue un aprendizaje para mí, por eso me dolió mucho. Lo que no me gustó fueron los ataques, pero es parte de la historia obvia", finalizó Sergio Lapegüe.

Hace algunos días, el periodista sorprendió al anunciar que ha tomado una dura decisión sobre su futuro laboral, que quedará cristalizada en su baja a uno de sus programas para el año próximo.