El regalo inesperado que Coti le hizo a Cande Tinelli para su cumpleaños

Cande Tinelli cumplió 31 años este sábado 6 de noviembre. Para festejarlo decidió alejarse de la locura de la ciudad de Buenos Aires y disfrutar de la tranquilidad de Punta del Este. Pero no lo hizo sola, la acompañó su actual pareja Coti Sorokin.

En el marco de un día tan especial para Cande, el músico sorprendió a su pareja con un regalo muy especial e inesperado. "Emocionada, obviamente lloré cuando me destaparon los ojos y vi dos caballos en la playa y a vos Alfonsina Maldonado que sos la persona mas hermosa que conocí en este último tiempo. Gracias amor por esta sorpresa, siempre me sorprendés con estas cosas que bien sabés que me llenan el alma", expresó la influencer en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la cabalgata junto al mar que compartió con su amiga.

Además, Coti le dedicó un mensaje muy especial desde sus redes sociales. "Feliz cumple amor mío", escribió el artista junto a una selección de imágenes de la pareja.

Pero ese no fue el único mensaje que recibió Cande de sus seres queridos para el día de su cumpleaños. Su papá, Marcelo Tinelli, sumó emotivas palabras para su hija junto a una foto de ambos abrazados. "Feliz cumple a mi escorpiana hermosa. Te amo con todo mi corazón y más. Que tengas un maravilloso día, hija amada, mi Rubí", expresó el conductor.

Por su parte, Soledad Aquino, su mamá, publicó una foto retro de su hija. "¡Ayer nomas llegó ese día esperado en que te tuve en mis brazos! Y hace 31 años lo sigo sintiendo... Feliz cumple mi alma ¡Se feliz!", comentó.