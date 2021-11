Tras las críticas, la China Suárez compartió un contundente mensaje en sus redes

El escándalo que protagonizaron La China Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando de qué hablar. El martes pasado, la empresaria rompió el silencio en televisión en una entrevista exclusiva con Susana Giménez, cuyo adelanto se pudo ver por la pantalla de Telefe, pero que se podrá ver de manera completa el próximo 30 de noviembre desde la plataforma Paramount+.

En este contexto, la actriz hizo lo propio grabando una nota con Alejandro Fantino que está anunciada para el próximo lunes a las 21:30 hs. por Star+. Muchos creen que dará su versión de los hechos. Sin embargo, tras las repercusiones en las redes sociales del relato de la mediática, Suárez decidió publicar un duro mensaje en sus historias de Instagram.

"Talking shit about others won’t reduce the shit in your life" ("Hablar mierda de los demás no reducirá la mierda en tu vida"), dicta la publicación de La China. Claramente una respuesta a todos los que la vienen cuestionando desde que se desató el escándalo con el futbolista del PSG y la empresaria.

Además, reposteó una historia de Fantino en donde se anuncia la entrevista que protagonizó. "En tono distendido e intimista, cada figura repasará detalles de su historia personal y su trayectoria profesional, brindando su mirada en primera persona de los acontecimientos más relevantes de su vida y pintando su propio retrato como nunca antes se vio", anunció el servicio de streaming sobre la entrevista que se estrenará el próximo 29 de noviembre.

Será la primera vez que la actriz hable en televisión del episodio ya que anteriormente se expresó sólo en sus redes sociales. "Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga", reveló Ángel De Brito sobre la entrevista.