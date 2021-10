Nacho Viale reveló detalles inesperados sobre cómo transita Mirtha Legrand su internación

Este sábado tuvo lugar el America Rockstars 2021 en el marco de las jornadas de America Business Forum, el encuentro más importante de líderes de mayor alcance del continente. En este contexto, Darío Barassi estuvo entrevistando a diversas figuras invitadas. Entre ellos, Nacho Viale.

El fundador de StoryLab y productor general de los clásicos programas de Mirtha Legrand protagonizó una charla amena donde habló de todo. Durante el ida y vuelta con el Barassi, Viale contó detalles de la intimidad del proceso de producción de los programas de su abuela.

"El cambio se dio cuando ella aprendió a escuchar a otra generación. Era un formato que no resistía el lunes a viernes. Ella me acusó de que a mí no me gustaban los almuerzos y yo estaba convencido de que los almuerzos podían ser otra cosa", reveló sobre los cambios que realizó en el histórico ciclo de su abuela.

Además, Nacho hizo referencia a cómo está la salud de Mirtha. "Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa", comenzó contando. Luego, sumó un dato íntimo que demuestra el ánimo de la diva durante su internación. "Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo entrar tu abuela’, me dijeron. La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladoras".

Finalmente, opinó sobre la función de su hermana Juana Viale como conductora de los ciclos: "Fue de menor a mayor, le fue poniendo sus cosas. Al principio, trató de hacer los anuncios comerciales como Mirtha y hoy ya los hace como Juana", comentó.