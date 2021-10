Las apuestas de eltrece para el verano

En un año complicado a nivel de audiencia, eltrece prepara cambios en su grilla con los que busca mejorar el rendimiento a nivel de audiencia de las tardes y el prime time con Hogar Dulce Hogar y El gran juego de la oca, programas para los que ya está abierta la convocatoria a todos quienes quieran participar.

Hogar Dulce Hogar contará con la conducción de Eugenia Tobal y aunque todavía no hay una fecha concreta de debut, se verá por las tardes a partir del mes de noviembre.

El ciclo que en un principio lo iba a conducir junto a Federico Bal, tendrá un formato de competencia en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos, compañeros de trabajo, etc.) en desafíos manuales que irán variando periódicamente. Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes.

Asimismo, los participantes contarán con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades. El jurado de la competencia será integrado por el ex Jugate Conmigo Octavio Borro, especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán, especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo, especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y el youtuber Luis Escobar especialista en construcción y realización.

Hace tiempo que LaFlia está trabajando en este proyecto. En un principio, Eleonora Wexler fue convocada para ser la presentadora, pero no aceptó. "No era algo que en este momento me interesara porque estoy con varios proyectos de ficción y nunca pensé en la conducción. No es algo que desestimo, pero tampoco es algo que tenga muy pensado", explicó en su momento la actriz, sumada a la crisis económica que se profundizó a raíz de la pandemia hizo dejara todo en stand by.

Por otra parte, Kuarzo producirá El Gran Juego de la Oca, un programa de entretenimiento de origen español que se emitió en la pantalla de eltrece en la década del 90. Luego de distintas pruebas de las que fueron parte el Pollo Álvarez, Sebastián Estevanez, Federico Bal, Flor Vigna, y Pampita, entre otras figuras, fueron convocados para hacer un casting de conducción.

El Pollo fue el elegido para ser la figura masculina y aunque en un momento se barajó la posibilidad de repetir la dupla que hicieron en Combate junto a Laurita, la bailarina no quiso audicionar y quedó fuera del proyecto. Luego, se pensó en apostar a la fórmula: Álvarez, Pampita y Vigna, pero finalmente se sumarán dos figuras de Telefe: Dani La Chepi, que es el actual host digital de Bake Off, y Martina Fasce, una de las asistentes de Lizy Tagliani en Trato Hecho.

Además, se espera que debute el lunes 13 de diciembre en el prime time, para ocupar el lugar que deje libre Marcelo Tinelli cuando termine la temporada de ShowMatch el viernes 10.