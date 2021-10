Sabrina Rojas contó por qué no piensa convivir con el Tucu López y reveló cómo le cae Flor Vigna, la novia de su ex

Hasta hace unos días, Sabrina Rojas integraba la pareja más buscada de la farándula. Su incipiente romance con el Tucu López a poco de separarse de Luciano Castro la ponía en el candelero (siendo modernos). Pero de un momento a otro, los flashes de los medios se corrieron. Y ella podría haber respirado aliviada.

Su ex por 12 años, Luciano Castro, blanqueó otra historia de amor un poco más jugosa que la suya: el muchacho comenzó a salir con Flor Vigna (ya lo sabe todo el mundo a esta hora) y se convirtió en la celebritie más requerida. Inteligente, el musculoso y su chica dieron una foto a los medios y con ello se “terminó el tema”.

Todos hablaron de sus sentimientos, pero faltaba ella (la bella Sabri), quien contó cómo se siente ahora que cada uno tiene su vida bastante armada. Y en una entrevista contó por qué no piensa convivir con el Tucu López y reveló cómo le cae Flor Vigna, la novia de su ex.

“¿Si estoy más linda por estar enamorada? Me lo dicen, pero yo creo que, básicamente, tiene que ver con que ahora tengo más tiempo libre para dedicarme a mi misma, mimarme, y salir de la vorágine que implica llevar adelante una familia. Pero también pasa otra cosa: ahora tengo mucha más vida social que antes, entonces siempre estoy un poco más producida y con ganas de verme bien”, comentó en Para Ti.

“La rutina de una familia -que implica ser mamá, llevar una casa adelante y trabajar- te hace perder un poco la noción de que también sos una mujer. Cuando me separé, comencé a tener mucho tiempo libre -porque los chicos empezaron a irse dos o tres días por semana con el papá- y yo me quedaba sola en casa. En ese momento fue cuando pude detenerme un poco en mí y comprobé que estoy bastante bien para la edad que tengo… Es como que me redescubrí y me gusté, eso creo que fue lo que ocurrió”, sumó.

“En las redes sociales se siente mucho el apoyo de las mujeres. ¡Muchas me dicen que soy una ídola porque salgo con hombres tan buen mozos! Pero también recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan como resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso”, explicó.

Sobre su romance con el galancete Tucu López, Sabrina se animó a dar muchas pistas: “Ya puedo decir que mi relación con el Tucu es una hermosa historia de amor que empezó un poco de casualidad y tardó un tiempo en concretarse. Llegamos a la primera cita después de cruzarnos varias veces, en distintos lugares y siempre rodeados por amigos”.

“La primera cita fue en su casa: cocinó un pollo muy rico, puso linda música y lo que más quiero destacar es que nos reímos mucho…. ¡Pero a carcajadas! Te aclaro que yo llegué convencida de que no teníamos nada en común y descubrí a un hombre completamente distinto al que imaginé: el Tucu es parecido a mí en varios aspectos y compartimos mucho más de lo que hubiera sospechado”, chimenteó.

Sobre la chance de presentarle a sus hijos, Rojas le puso un freno a la cosas: “Es un tema del que ya empezamos hablar, pero el proceso va a llevar un tiempo porque creo que es lo mejor para todos. Tengo gente que me asesora sobre el tema y también lo hablé con el papá de los chicos, que me apoya por completo. Quiero que Esperanza y Fausto conozcan al Tucu pero siento que es pasar a otra etapa: supongo que primero llegará a casa como un amigo mío -será un buen momento para ver cómo se llevan los tres- y luego sí ya lo presentaré como mi pareja”.

“A mis hijos le costó las separación de sus padres. Pero, con el tiempo, entendieron que seguimos siendo una familia, que su papá y yo nos amamos y podemos seguir compartiendo actividades juntos. De hecho, cuando Lu viene a casa, ellos comprueban que entre nosotros hay buena onda, charlamos y nos reimos. Todo se fue acomodando y hoy los chicos aceptaron la separación”, contó.

“¿Convivencia? ¡Olvidate! No está en nuestros planes, en absoluto. Además, te digo algo: estoy disfrutando mucho de esta etapa de novios y que cada uno tenga su casa. ¡Es divina y me siento casi una adolescente! Salimos a comer, nos juntamos con amigos, hasta vamos a bailar… Es casi la vida ideal”, afirmó.

Y en el cierre habló de la relación de Castro y Vigna: “La verdad es creo que no me corresponde a mi hablar de ese tema: yo sólo te puedo contar como es él como papá o como compañero. Lo que sí quiero decirte es que a Lu lo quiero mucho y Flor me cae muy, muy bien”.