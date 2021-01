Rocío Oliva confesó el mal momento que pasó en la calle: "Por eso estoy con esta cara"

Habitualmente, Rocío Oliva luce muy enérgica en su rol de panelista en Polémica en el Bar . Pero este miércoles, sus compañeros de programa notaron que ella estaba con una expresión extraña.

Para evitar malentendidos, la última expareja de Diego Maradona optó por contar frente a cámaras el motivo de su malestar: le robaron la cartera de su auto en la que guardaba los calmantes para tomar luego de una intervención odontológica .

"Me están preguntando todos '¿qué te pasa, Rocío?'. Ayer me dieron una inyección con corticoides y hoy me pusieron un implante dental. Entonces, se me está por ir la anestesia ahora y no tomo el calmante porque me robaron la cartera del auto cuando salía del dentista", detalló Oliva.

Luego agregó: "Por eso estoy con esta cara. Porque estoy sin el calmante, me robaron y tengo la cara dormida. Me robaron en Av. Córdoba y Av. Scalabrini Ortiz. Tomi Dente está tratando de conseguir el video. Igual no me asaltaron a mí, yo no me di cuenta. Me abrieron el auto y me sacaron la cartera pero yo no estaba. Me di cuenta a las tres horas de que no la tenía. Por eso tengo esta cara porque tuve un día tremendo. Pero estamos acá, bien y con salud. Pero no me puedo reír mucho".