Jujuy Jiménez filmó el momento en que sufría de acoso callejero

Sofía Jujuy Jiménez vivió un lamentable momento en la calle cuando salía del canal. Un hombre comenzó a perseguirla. Nerviosa por la situación decidió grabar una historia en su cuenta de Instagram y contar en vivo todo lo que le estaba ocurriendo.

"Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando", comenzó narrando Sofía. "No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!". Y mientras le hablaba a la cámara de su celular observaba de reojo al hombre, que continuaba espiándola. "Ahí se fue", dijo por fin, aliviada.

En otra historia, Sofía se explayó: "Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta; yo venía caminando, no sé qué, y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí".

"Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima...", dijo Sofía.