C5N incorpora a su equipo a una de las mujeres más polémicas del momento

El canal de noticias C5N realizará cambios en gran parte de su programación. Uno de los ciclos que no sufrirá modificaciones por el momento es Minuto a Minuto, que conduce a diario la periodista deportiva Luciana Rubinska junto a Adrián Salonia. El mismo, que se emite entre las 14 y las 16, incorporará dentro de su staff a Rocío Oliva, quien estará a cargo de la columna de deportes.

Tras cerrar su participación, Oliva habló dialogó en exclusiva para La Nación y expresó su alegría por sumarse al programa. "Estoy muy contenta con este nuevo desafío, con la posibilidad incorporarme a un gran equipo y poder seguir desarrollándome en el ámbito del deporte. Agradezco a C5N por darme esta oportunidad", señaló.

Recordemos que la ex de Diego Maradona ya tuvo diversas incursiones, tanto en televisión como en radio. Por estos días, de hecho, es parte de Polémica en el Bar, ciclo diario de América TV. Además, se desempeña como columnista de Súper Mitre Deportivo, en Radio Mitre AM 790 en la medianoche y fines de semana, y los domingos, de 13 a 15, acompaña a Gabriel Anello por Canal 26.

Recordemos que en cuanto a su incursión en los medios, Roció había confesado que la gustaría ser actriz: "Hoy me considero periodista y me divierto mucho en Polémica. A mi gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción", reveló a Jey Mammon en su programa Los Mammones.