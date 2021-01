Rodrigo Lussich regresó a Intrusos con fuertes críticas contra la producción

Los integrantes de Intrusos regresaron de forma presencial al aire en los estudios de América, tras tener que aislarse por el positivo de Débora D'Amato. Pero la vuelta fue en medio de fuertes quejas sobre la complicación que significó hacer un programa a distancia.

"Les agradecemos a nuestros compañeros de América que hicieron más fácil un trabajo que es difícil, porque es difícil estar desde casa", arrancó diciendo Adrián Pallares, conductor interino hasta que Jorge Rial regrese de sus vacaciones. Y luego agregó: "Pero bueno, a pesar de todo seguimos vivos, y de pie".

Pero no todos estuvieron contentos con el desempeño de los técnicos y la producción del ciclo. Rodrigo Lussich tomó la palabra y disparó: "Estamos muy bien, pero con una advertencia: si vuelve a haber un caso de Covid, yo no salgo ni desde abajo de un puente", indicó el periodista. "No vuelvo a conectarme. Si vuelve a pasar, les mando un besito", advirtió. "Televisión virtual no. Remoto no se puede. Gracias acá que se hace todo junto y a veces sale... No hay manera", expuso el periodista.

"No saben lo difícil de esto", reiteró Pallares, quien acto seguido procedió a contar detalles de las situaciones de producción que atravesaron en estos días en los que todo el panel estuvo aislado, salvo Paula Varela, quien tuvo el acompañamiento de Daniel Ambrosino.

Recordemos que los hisopados de los integrantes del equipo dieron todos negativo el pasado 19 de enero, pero para no romper la burbuja sanitaria estipulada siguieron saliendo al aire desde sus casas.