Preocupación: Mariana Brey habló de la internación de su marido por covid-19

Un par de días atrás, Mariana Brey fue diagnosticada covid-19 positivo, por lo cual todo el equipo de LAM tuvo que ser aislado. La conducción del ciclo quedó a cargo de Laurita Fernández y se tuvo que cambiar a todos los panelistas. Este martes, la periodista contó al aire que ella se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, expresó su preocupación por su marido, el piloto Pablo Melillo, quien tuvo que ser internado tras agravarse su cuadro de salud.

“Yo vengo muy bien, no me puedo quejar. Recién hoy perdí el olfato. Ayer a la noche, cuando puse un producto en la almohada que uso siempre, me di cuenta que no olía nada. Puse tres veces y no lo sentía. Hoy por la mañana me puse perfume y tampoco lo sentí”, indicó en vivo.

Inquieta, comentó lo que sucedió con su esposo en la jornada de ayer. “Le hicieron una tomografía y vieron que tenía una neumonía bilateral así que decidieron dejarlo internado. No estaba saturando bien, pero hoy está mejor. De ánimo está más o menos, creo que la cabeza juega un rol muy importante. Debe sentir miedo y el dolor lo angustia, siente que no se puede ni mover”, señaló.

“Lo que me explicaba el doctor que me llama por teléfono y me va haciendo el seguimiento, porque siempre hay un familiar directo al que le van contando el paso a paso, es que los dos pulmones estaban tomados por el virus, pero no muy profundamente. Es lo que pude entender desde mi desconocimiento total, y por eso él no necesita un respirador”, continuó.

“Este médico me dijo que estas tomografías se las van a tener que seguir haciendo con el tiempo, probablemente de acá a quince días o un mes, y es probable que esa imagen se siga viendo de esa manera, a pesar de que él ya salga de ese cuadro de neumonía. Le va a llevar un tiempo volver a tener los pulmones como lo tenía antes”, agregó.