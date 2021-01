Pampita embarazada: ¿cómo tuvo la primicia Ángel de Brito antes que los íntimos?

En Los Ángeles de La Mañana (LAM), la conductora Barbie Simons contó cómo les anunció Pampita a sus amigas íntimas sobre el embarazo. La entrevistada fue una de las primeras que le guardó el secreto a la modelo, pero Ángel de Brito ya había dado la noticia en potencial y ellas se intrigaron sobre quién fue el informante del periodista y arrojaron sus hipótesis al respecto.

Es el quinto embarazo de Pampita y el primer hijo de la pareja con Roberto García Moritán. "Una noticia hermosa, hermosa, hermosa", reiteró Simons en un móvil que dio a LAM y aprovechó para comentar "una sola cosa nos llamó la atención y de hecho nos reímos".

"A ver"; dijo el conductor del programa, Ángel de Brito, probablemente sospechando de qué se trataba. "Recibimos una video llamada en un chat grupal. Yo la rechacé y dije que no podía atender, porque lo tenía al novio durmiendo al lado, en pijama. No daba", empezó a narrar Simons.

La conductora continuó: "Entonces, como que Caro se pone intensa y dice: 'necesito que atiendan'. Yo dije: 'qué raro, seguro se viene la confirmación, porque ya estaba instalado el rumor'". "Fue tremendo ponernos las 6 (amigas) en contacto. Sacamos una foto para recordar nuestras caras de emoción, alegría, lágrimas de felicidad, porque sabemos lo que estaba buscando esa beba que viene en camino", continuó.

Barbie Simons en parte del reducido grupo íntimo de amigas de Pampita.

Pero rápidamente lanzó la gran intriga: "Ahí dijimos: '¿se puede saber cómo Ángel (de Brito) lo sabía antes que nosotras? Fue un reclamo. Explicame, ¿quién le cuenta a Ángel? ¿Boquean del laboratorio?", continuó interrogando. Fiel a su estilo, rápidamente el conductor de LAM salió del paso: "Tengo un detector"; respondió.

"Estábamos indignadas, ¿entendés? Vos lo sabías antes que sus amigas íntimas"; continuó reclamando la hija del recordado Leonardo Simons. "Yo lo sabía, no se lo pregunté a Pampita porque sabía que no me lo iba a decir y seguro iba a esperar a los 3 meses", detalló el periodista.

Reiterativa, Barbie insistió, pero esta vez ya afirmándolo: "Te boquean del laboratorio, sino no hay manera". "No te lo puedo decir", le dijo de Brito.

Luego, el periodista continuó contando que Andrea Taboada unos días después le dijo que también tenía esa confirmación, le escribió a Pampita y la modelo dejó la puerta abierta. "Ahí dije: 'ya está'". "Para mi no fue una sorpresa, porque ella nos decía que tenía muchas ganas de ser mamá nuevamente, que lo iba a intentar todo el tiempo. Fue tema de conversación", detalló de Brito.

Finalmente, Simons dijo que Pampita llamó a sus íntimas a penas salió de hacerse la ecografía, cuando aún no sabía el sexo. Les mostró las imágenes y "fue muy gracioso porque el bebé parecía un tiktokero por cómo se movía". "Nos pidió que no le contáramos a nadie porque aún sus niños no lo sabían. Creo que los hijos de Robert recién se habían enterado", concluyó.