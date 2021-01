Orgullosa: Nazarena Vélez enseñó su celulitis en las redes con un claro mensaje

Una vez más, Nazarena Vélez captó la atención de miles de internautas con el contenido que compartió en sus redes sociales. En esta oportunidad, la actriz de 46 años buscó concientizar sobre las consecuencias que provocan los estereotipos de belleza. Por ello, la mamá de Barbie subió un pequeño clip luego de bañarse donde enseñó su cuerpo con celulitis.

"Bueno, miren esta celulitis, con esta luz... Acá estamos. ¿Qué hago? Me río o lloro. Siempre prefiero reírme... Para llorar, ya bastante garrotazos nos da la vida. Estoy aprendiendo a reírme de mis defectos", expresó la mediática frente a la cámara para sus cerca de dos millones de seguidores en Instagram.

Además, la ex vedette redactó un contundente mensaje junto a las imágenes. "Hola mamurri te presento a mi celulitis amiga de toda la vida, de esas amigas que preferís perder que encontrar. Los rollos son relativamente nuevos en mi cuerpo, o sea nos estamos conociendo pero con la celulitis mamurri, somos íntimas. Me acompaña desde los 14", comenzó su relato.

"La odie toda la vida, de hecho la sigo odiando pero ella está. Mira que hice de todo para que se vaya pero no, la tipa se ve que me ama porque me llena de ella. Ya se que ahora me van a querer recomendar cremas y tratamientos estéticos. Desde ya, gracias pero les juro que los hice todos. Muchos son buenísimos pero conmigo no resultaron #siempretriunfando", continuó.

"Desde hace unos años decidí darle vacaciones a mi cuerpo después de muchísimo tiempo de exigencia y maltrato. Me encantaría sentir pasión por el gym y la comida sana pero no me estaría pasando. Así que aquí ando transitando el difícil, pero no imposible camino a la aceptación", agregó.

"Mi cuerpo, mi decisión. Nena: ponete esa bikini que no te animabas a usar y al que no le guste que mire para otro lado", cerró.