Luis Ventura subió la apuesta y fue con todo contra las hijas de Maradona

El enojo de las hijas de Diego Maradona con Luis Ventura no es novedad. Desde que falleció El Diez, el reconocido periodista diariamente saca a la luz nuevos datos sobre el exfutbolista que a Dalma y Gianinna les indignan. Si bien ninguna de las jóvenes ha salido a hablar frente a las cámaras, cada vez que el comunicador se refiere a su padre, utilizan sus redes sociales para hacer el debido descargo.

Recientemente Dalma Maradona lo tildó a Ventura de mentiroso al indicar al aire que a una de las hermanas del astro del fútbol le impidieron el ingreso al cementerio donde descansa hasta que no chequearan con sus hijas si estaba permitido su ingreso. "Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice Luis Ventura. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?", redactó la actriz en su cuenta de Twitter.

Ahora, aprovechando que se encuentra como panelista en Fantino a la tarde y debido a la consulta de la conductora suplente, Karina Mazzocco, el periodista no se quedó callado y redobló la apuesta. "¿Vos no tenías una excelente relación con las mujeres Maradona y en un momento se quebró?", indagó ella.

"Yo tuve buena relación en algún momento con Claudia, con las pibas nunca tuve relación. Pero el quiebre fue informar, haber sabido de boca de Maradona que iba a iniciar denuncias contra sus hijas y contra su ex esposa", señaló él.

"Es más, lo tengo en un chat esto. Maradona re p******* con Claudia y diciendo esto. Y las pibas. Sabés que tengo un chat donde a Maradona lo amenazan con ir a contar a sus nietos que él denunció a sus propias hijas. Esto escrito en un ida y vuelta. Lo tengo en el teléfono. Lo puedo mostrar, lo puedo subir a twitter, utilizar las redes como hace esta piba, pero no quiero hacerlo", agregó.

Al finalizar el programa, fiel a su estilo, Dalma le dedicó un tuit en la red social del pajarito. "Evidentemente no sabés donde vivo Luis Ventura, pero te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona. Me agotaste la paciencia. Espero que no te hagas el b**** y la recibas", redactó.