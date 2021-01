De no creer: el curioso motivo por el cual Natalia Oreiro no come carne

A días de conocer al gran ganador de MasterChef Celebrity, el ciclo contó con la presencia de una de las figuras más queridas tanto en Argentina como en el mundo: Natalia Oreiro. El gran desafío que tuvieron los participantes fue cocinarle a la actriz y cantante uruguaya que lleva una dieta muy particular: es ovolactovegetariana.

Sofía Pachano, El Polaco, Analía Franchín y Claudia Villafañe tuvieron que realizar una preparación con los ingredientes que Oreiro llevó. "En casa se hacen dos platos porque mi hijo come carne y pescado, pero yo no se lo cocino tampoco porque me da mucha impresión, pero respeto lo que quiera comer cada uno", indicó al aire.

Más de uno de los presentes quiso saber los motivos de la terminante decisión que tomó 26 años atrás sobre su alimentación. "Cuando era chica en lugar de tener gatos y perros, tenía pollo y gallinas de mascota. Las criaba, me encariñaba y para mí comer pollo era algo que me impresionaba mucho. Después me pasó lo mismo con la carne y el pescado", reveló.

"Sentir que me estoy comiendo un animal energéticamente siento que no me hace bien, pero a mi hijo sí. Le encantan las milanesas, las probó en la casa de la abuela y yo respeto lo que él decida comer", agregó con respecto a Atahualpa, el pequeño de ocho años que tiene junto a Ricardo Mollo.

Para tristeza de los fanáticos del ciclo quien no superó la rebuscada prueba que el jurado les puso a los participantes fue Sofía Pachano. La actriz preparó un flan de dulce de leche y una mousse de palta y chocolate que no fue del agrado de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Emocionada y agradecida se despidió del ciclo y salió por la puerta grande del estudio de Telefe.