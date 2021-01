Luego de quedar afuera del Cantando, Dan Breitman disparó contra Moria Casán

A pasos de llegar a la gran final, Dan Breitman y Flor Anca fueron eliminados del Cantando 2020 por el voto de la gente. Los artistas interpretaron "Sin tu amor" de Sandra Mihanovich y la performance no convenció al jurado que los enviaron directamente al teléfono. La dupla se enfrentó con Agustín "Cachete" Sierra, uno de los favoritos del público.

Ahora, en una entrevista radial se sinceró y no se guardó nada. El exparticipante apuntó duramente contra una de las jurados del ciclo: Moria Casán. "Me tiraba un poco de m**** porque le hacía homenajes a Nacha Guevara", reconoció al aire de La Once Diez el artista haciendo referencia al show improvisado que realizó en la pista junto a la cantante con el tema "Mi ciudad".

"Moria no lo logró empañar del todo con lo que dijo. En el piso había muchísima emoción", expresó con respecto a la acusación de La One sobre el plagio de Nacha de su canción. "Hay una tensión entre ellas tremenda, y algo pasó seguramente para que estén así. Moria fue súper filosa, y decir lo que dijo de Liza Minelli puede ser que se haya inspirado, pero no plagiado, aunque eso no importa. Nosotros sabíamos que iba a aparecer una movida con algo de celo”, señaló.

"Después de una experiencia rara en el Bailando, entré raro al Cantando. No sabía cómo pararme y le fui encontrando el perfil, la vuelta de tuerca, bien conectados con Flor Anca y con la coach. Yo realmente pensé que durábamos dos o tres galas, es difícil el certamen”, continuó.

"De un Bailando en el que no soporté la exposición con la familia Pachano, pasé a un Cantando que fue difícil. Tuvo dificultades. Me tildaron de mala persona por cambiar de coach, o tener a Moria que me tiraba un poco de m***** porque le hacía homenajes a Nacha, u Oscar Mediavilla que no le gustaba que yo imitara a Patricia Sosa. Pero seguí adelante y me voy súper contento", cerró al aire.