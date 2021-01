Sin lo de arriba: la foto de Shakira que impactó a todos

Con el correr de los años el nombre de Shakira se ha vuelto cada vez más importante a la hora de hablar de la música latina ya que la bella colombiana posee una espectacular voz. Por otra parte la bella colombiana también ha demostrado que es una gran empresaria ya que su línea de perfumes cada vez crece más y más.

Asimismo desde que comenzó su carrera en la década del '90 la intérprete de "Loca" supo reinventarse y adaptarse a los nuevos estilos musicales logrando así mantenerse en las principales posiciones de las listas de música de todo el mundo.

En cuanto a su vida personal, la bella colombiana, a diario disfruta de la vida familiar junto a sus hijos y su esposo, el jugador de Barcelona de España, Gerard Piqué. Donde constantemente comparte momentos en sus redes sociales con ellos. Además en dichas plataformas digitales posee una gran popularidad ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan con miles de likes y cientos de comentarios elogiando a la talentosa cantante.

En cuanto a su vida profesional, la intérprete de "Me gusta", participó a finales del año pasado en una colaboración junto al grupo Black Eyed Peas. Con ellos realizó la canción "Girl like me" que hasta el momento cuenta con más de 163 millones de reproducciones en YouTube, por lo que se ha convertido en un verdadero éxito. Además recientemente Shakira compartió este logro en su perfil de Instagram con un divertido posteo.

En tanto que hace algunas horas, una fan page dedicada a la hermosa artista, compartió una imagen de ella en la mencionada red social donde se la ve con un osado look que dejó sumamente deslumbrados a sus fanáticos de todas partes del mundo.