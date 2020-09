Increíble: la razón por la que Shakira no pudo participar en “Betty La Fea”

Para nadie es un secreto que la telenovela “Yo soy Betty, la fea” es la más popular no sólo de Colombia sino de todo el mundo. Fue traducida no más de 30 idiomas y transmitida de más de 80 países en los que en la mayoría captó audiencia impresionantes.

Y es que la historia de amor entre “Beatriz Pinzón Solano” (Ana María Orozco) y el presidente de EcoModa “Armando Mendoza” (Jorge Enrique Abello) no solamente tenía una actuación impecable de parte de los protagonistas, sino un elenco de personajes muy originales que enamoraron a millones de personas en el mundo entero.

Mientras se transmitía la historia por primera vez y la telenovela fue cobrando mayor rating internacional, en “Betty la fea” no solamente participaron los actores de la telenovela si no también artistas como Franco de Vita, Olga Tañón y Ricardo Montaner que tenían participaciones especiales y atrapaban aún más a los fanáticos.

Sin embargo algo que siempre llamó la atención es que Shakira siendo colombiana, no formó en ningún momento parte de la historia. La razón para que esto ocurriera fue la menos pensada e imaginada:

Resulta que al momento de las grabaciones de "Betty", Shakira estaba viviendo en Miami y aunque la barranquillera había aceptado participar en la producción, la razón por la que no pudo estar fue porque varios integrantes del grupo de la producción no tenían la visa, motivo por el que no se pudieron trasladar a donde estaba la intérprete de temas como “Suerte”.

La ausencia de la cantautora colombiana no impidió que la telenovela se convirtiera en todo un éxito. Aunque así nadie puede negar que nos habría encantado verla con todas sus compatriotas en alguna de las escenas.