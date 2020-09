Nazarena Vélez reveló el insólito motivo que la acercó a los medios

Nazarena Vélez comenzó a trabajar en los medios a muy temprana edad: a los 14 años ya había hecho su primera publicidad. En una entrevista en Vivo por vos por la pantalla de El Nueve, recordó el curioso motivo que la llevó a acercarse a los medios de comunicación.

"Me acuerdo que yo me quería comprar una bicicleta de carreras y en mi familia somos seis hermanos, así que me parecía muy desubicado pedírsela a mi mamá o a mi papá teniendo cinco hermanos más", afirmó al aire.

"Sabía que después se la iban a pedir también mis hermanos, así que busqué la manera de trabajar para comprarla", agregó. "En ese entonces se elegía Miss Quilmes y todos me decían que me anotara. Me presenté, gané y quedé en una agencia de modelos", indicó.

"A partir de ahí, nunca dejé de trabajar. Pude comprarme la bicicleta, y siempre vi el trabajo como algo monetario que me permitía cumplir mis sueños", reflexionó.