El tremendo mensaje que Nai Awada le dedicó a los haters que critican su cuerpo

Nai Awada realizó en los últimos días algunas publicaciones en sus redes sociales mostrándose en bikini, disfrutando de la llegada de un aumento leve de la temperatura.

Pero, como de costumbre, los haters estuvieron a la orden del día. En este contexto, la bailarina pidió que paren de realizar comentarios ofensivos sobre el físico de otras personas y que tomen conciencia sobre el daño que provocan.

Noticias Relacionadas Así reaccionó Santi Mocorrea al anuncio de Lali Espósito sobre su separación

"Gorda, cerda, chancho, fea… Todo eso en un posteo que me muestro en bikini. Si a mí me ponen eso, que tengo un cuerpo real y normal, no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. Esto tiene que parar", escribió la actriz en su cuenta en Twitter.

gorda , Cerda , chancho fea .. todo eso en un posteo que me muestro en bikini .. si a mi me ponen eso que tengo un cuerpo REAL y NORMAL no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad . ESTO TIENE QUE PARAR — N?A?I? A?W?A?D?A? (@Naiawada9) September 28, 2020

Luego, subió un video en las stories de Instagram y realizó un nuevo descargo: "No bloqueo los comentarios porque llegó un punto en el que me chupa un huevo, perdón la palabra, pero no me importa lo que digan de mi cuerpo".

"No van a lograr aceptarme, no pierdan el tiempo haciendo comentarios de mierda sobre mi cuerpo, que yo amo y muestro porque me gusta como soy y odio los paradigmas del cuerpo perfecto, con los abdominales y todo. No me gusta ese cuerpo a mí, yo soy natural y me gusta como soy, así que hagan con su tiempo algo mejor porque a mí no me afecta para nada", señaló.

Sin importarle los comentarios, Nai siguió publicando fotos en bikini a lo largo de todo el lunes. "El buen humor que manejo, ¡Dios mío! Ladies, que nadie les diga cómo ser ni qué es lo que es lindo o feo, gordo o flaco, ‘estético’. Solo sean ustedes. Lo mejores personas que puedan", escribió.