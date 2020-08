Ivana Nadal sufre de un molesto trastorno y pidió ayuda a sus seguidores

View this post on Instagram

Holaaaud83eudd70 Pasou0301 a dejarles algunos ejercicios que podes hacer con las bandas largas y las bandas cortas de tela de @fitnesas.ar que AMOud83cudf89 No es ruti. Pero podes hacer estos ejecicios combinados con algunos mas y ud83dude80 Obvio les estoy tramitando descuentos ud83dude0e asu00ed que vayan fiju00e1ndose en la web de @fitnesas.ar que les gusta o que necesitan ud83dudcaaud83cudffcud83eudd29