¡Belleza de mujer! la chilena Cami mostró sus curvas y cautivó a todos

Camila Anastasia Gallardo Montalva, más conocida como Cami, es una compositora y cantante chilena que desde que saltó a la fama luego de participar en el programa "The Voice Chile" no paró de cosechar éxitos.

Pero su popularidad no es sólo por su voz si no también por la belleza que la caracteriza ya que constantemente utiliza sus redes sociales para mostrar producciones de fotos que sus seguidores no paran de elogiar.

En cuanto a la música la bellísima trasandina la rompió el año pasado con su tema "Aquí estoy" por lo que este año buscará superarse con sus nuevas canciones y nuevos ritmos musicales.

Por su parte la bellísima cantante entró en el mercado de Europa por su participación en el tema del español António José "No es real".

En tanto que es tan grande la popularidad que posee en las redes que una de sus fan page de Instagram compartió una foto de ella que demostró el tonificado cuerpo que tiene a sus 23 años de edad.