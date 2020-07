Bellísima: la hija de Ricardo Montaner bailó al ritmo de Greeicy Rendón e impactó a todos

Una vez más la hija de Ricardo Montaner, Evaluna enamoró a todos sus seguidores de las redes con un video donde se la ve bailando una canción de Greeicy Rendón.

Sin dudas este posteo no sólo enamoró a su reciente esposo Camilo si no también a sus millones de seguidores que no pararon de reaccionar ante el posteo.

Hace unos días atrás la bella cantante en Instagram promoció el tema de su esposo "Favorito" que es parte su último trabajo discográfico.

En tanto que en el reciente posteo de Twitter de la hermana de Mau & Ricky, el llamativo video que compartió una fan page causó un gran furor entre los seguidores.

Por su parte desde hace varios meses atrás la bella cantante viene sorprendiendo a sus fans con fotos de ella en bikini que deja a todos totalmente enamorados.