Francese y su novio mendocino planean una fiesta en nuestra provincia

El día que se enteró de que tenía coronavirus, Belén Francese contó al portal Teleshow la discriminación que sufrió por parte de algunos vecinos que la acusaron por haber contraído el virus. En la jornada de este viernes, se hicieron hisopados en el edificio donde vive.

La actriz se contagió en el programa El precio justo, ahora recuperada espera el resultado de su futuro marido, el mendocino Fabián Lencinas.

En diálogo con Intrusos, Belén contó el mal rato que pasó al ser fuertemente discriminada por los vecinos y acusada de transitar en espacios comunes del edificio en lugar de estar aislada. “Esta es la otra pandemia. La de la gente. Todo esto me genera mucha angustia”, indicó Belén este jueves en una entrevista telefónica en Intrusos. Termino de pasar una enfermad, que es desconocida mundialmente, y vi la peor cara de la gente. El lado más feo. Entendí que esto florece lo bueno y lo malo de la gente. Y a mí me tocó esto, que de repente estoy señalada como que traje un virus a un lugar donde vivo. Es absurdo. Es ilógico. Es triste. Me da angustia. Me hace mal. Cada vez crece más. Y me da pena tener que andar explicando estas cosas. ¿A qué punto llegamos que tengo que explicar que el encargado ya estaba contagiado desde antes?”, lamentó la humorista.

Y agregó: “También hay un montón de móviles en la puerta de mi casa. Ponen dónde vivo y no está bueno, soy una persona pública. ¡Basta! Yo no quise contagiarme. Yo tenía miedo porque tuve neumonía de chica. Cuando me dio positivo me quería morir. Es como que yo culpe a Lizy, o al canal. ¿Qué se yo si quizás no me contagié antes? Si no tenía síntomas”.

Con respecto a cómo procedió cuando se enteró de que estaba contagiada, Francese aclaró: “Una vez que me enteré de que tenía coronavirus no salí de mi casa. Anteriormente, bajé a hacer unas fotos, lo admito porque es la verdad”, agregó, y detalló que lo hizo con autorización del personal de seguridad del edificio. “Pueden ver en las cámaras cómo mi pareja le pregunta. Se dijo cualquier barbaridad. Que andaba patinando, como una persona demente, una contagiadora serial que va tosiéndole la cara a la gente. No sé cuál es el mensaje y la locura que se generó en el edifico”.

Por último, con su habitual sentido del humor sostuvo: “Cuando me case me voy a mudar. Esa era mi idea, pero con la pandemia se postergó, como miles de casamientos”. La actriz y Fabián Lencinas tenían fecha de boda el 16 de mayo, pero debieron posponerla por la cuarentena.

La fiesta será en Mendoza y la unión civil será en Capital Federal “apenas se levante la cuarentena”. “Mi futuro marido tiene miedo de que me escape”, aseguró en su momento a Teleshow.