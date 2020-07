Tras confirmarse la llegada de Moria, una importante figura se baja del "Cantando 2020"

Luego de la confirmación de Moria Casán como integrante del jurado del "Cantando 2020", rápidamente una participante decidió bajarse del certamen. La noticia la dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino desde su cuenta de Twitter. El panelista de "Intrusos" informó que Georgina Barbarossa decidió dar un paso al costado al enterarse de la llegada de Moria.

"Se baja @geobarbarossa de #cantando2020. Confirmado. Georgina estaba muy contenta pero no comparte ningún trabajo con @Moria_Casan", anunció Ambrosino.

Recordemos que Moria y Georgina están enfrentadas desde hace años. En agosto de 2019, la actriz había contando el motivo por el que le negó el saludo a la diva, en un encuentro casual que tuvieron: "Dijo cosas muy feas de mi marido, durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella solo dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", señaló Georgina, quien quedó viuda en el 2001, cuando a su marido, Miguel Lecuna, lo asesinaron en un violento asalto.