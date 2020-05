Sorpresa para Juana Viale: mirá cuál podría ser su nuevo destino en televisión

Juana Viale se encuentra al frente de los programas de su abuela Mirtha Legrand, pero además este miércoles se supo que también convocada para regresar al Bailando por un Sueño, tras su paso por el certamen en 2015.

Ángel de Brito contó en LAM que a último momento la producción de ShowMatch se contactó con la actriz para que se sumara al Bailando 2020.

"Se agrega una figura que de sumarse al Bailando sería uno de los nombres top. Laurita Fernández es posibilidad, no lo doy confirmada porque no lo está. Pero puede entrar. Ya hablaron y estaría ok. No es bailarina de profesión, pero se mueve muy bien en el baile. Tiene mucha prensa. Es un personaje llamativo en los medios, en los programas. Pintoresco. La que se suma al Bailando es Juana Viale. Está convocada, bailó muy bien cuando estuvo. La pasó muy bien. Se quedó con las ganas porque se perdió el aquadance y lo quiso hacer fuera de concurso aunque no se pudo", sostuvo el conductor.

Y agregó: "Está convocada y podría volver al Bailando. En un año que no hay tanta ficción, que ella más o menos se dedica a eso, podría estar en el Bailando mientras reemplaza a Mirtha también".