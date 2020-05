Así será "Sweet Tooth", la nueva serie de Netflix basada en personajes de DC Comics

Sweet Tooth cuenta las aventuras de la familia de Gus (parte ciervo, parte niño) que abandona su hogar en el bosque para encontrar el mundo exterior devastado por un evento catastrófico. Se une a una familia de híbridos humanos y animales-niños como él en busca de respuestas sobre este nuevo mundo y el misterio detrás de sus orígenes.

El actor Robert Downey Jr. tuiteaba la noticia que confirma su papel como productor, junto a su equipo Susan Downey, Amanda Burrell, Evan Moore y Linda Moran.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. uD83EuDD8C uD83DuDC66 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020

La serie basada en los personajes creados para DC Comics por Jeff Lemire contará con una primera temporada de ocho episodios de una hora. Dirigida y escrita por Jim Mickle (Hap and Leonard, In the Shadow of the Moon, Cold In July) y junto Beth Schwartz (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow) cuenta con un elenco estelar integrado por Christian Convery (Beautiful Boy, My Christmas Dream), Nonso Anozie (Zoo, Dracula, Game of Thrones), Adeel Akhtar (Les Misérables, Victoria & Abdul, The Big Sick), Will Forte (The Last Man on Earth, Saturday Night Live), con James Brolin (Life in Pieces, Pensacola: Wings of Gold, Hotel) como la voz del narrador en la versión original en inglés.

Por ahora no se confirmó la fecha de estreno de la serie.