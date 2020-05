Recomendaciones para aprovechar al máximo tu cuenta de Netflix

Sin lugar a a dudas transitamos un momento muy particular en todo el mundo. La exigencia de quedarnos en casa nos obliga a indagar en nuevas opciones para matar el tiempo y no sucumbir ante el aburrimiento. Ya sea solo, en pareja o con tu familia, el tiempo que pasamos frente a las pantallas se acrecentó de forma exponencial. En este sentido, las series y películas siguen siendo una buena opción a la hora de compartir el tiempo en casa.

De la gran cantidad de plataformas de entretenimiento por streaming, Netflix sigue siendo la más importante a nivel mundial con más de 183 millones de personas que disfrutan a diario series, documentales y películas.

Pero, muchas personas recién ahora están conociendo estas nuevas formas de disfrutar contenido cuándo, dónde y cómo quieras. Por eso, si recién te sumás, te contamos todo lo que tenés que saber para disfrutar al máximo de esta experiencia. En el caso que ya seas un usuario habitual, no te pierdas algunos consejos, trucos y atajos.

Primeros pasos

Para comenzar a utilizar el servicio necesitás abrir la aplicación en cualquier televisor, dispositivo o visita el sitio web. Una vez ahí, elegí el plan que mejor se adapte a tu necesidad y creá una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y una contraseña.

Para pagar tu suscripción mensual podés hacerlo con tarjetas de crédito o débito. Recordá que tenés un mes gratis para probar el servicio. Si no estás conforme, das de baja la suscripción con un solo click.

Una vez que hayas generado tu cuenta, es importante que cada uno de los integrantes de la familia tenga su propio perfil. De esta manera, tus series siempre aparecerán donde las dejaste de ver, los subtítulos estarán en tu idioma preferido y recibirás recomendaciones personalizadas. Andá a “Administrar Perfiles”, elegí el perfil que querés editar y el ícono que más te guste.



Una experiencia única para los más chiquitos

Para los menores de 12 años, podés crear un perfil para niños que les dará acceso a una experiencia especial, con una selección de series y películas adecuadas para su edad. Para activarlo, simplemente accedé a la sección “Administrar Perfiles” haciendo clic en "Más" en tu aplicación o seleccionando el menú desplegable en un navegador web; luego, selecciona “Agregar Perfil”; nombra el perfil; selecciona “Niños” y haz clic en “Continuar”.

Consejos y Trucos para convertirte en un experto

Atajos: podés utilizar algunos códigos para acceder rápidamente a la categoría que estás buscando

¿Tienes ganas de reírte ? Comedias de TV – 10375

¿Estás de humor para una película épica? Películas premiadas – 89844

¿Buscás aprender algo nuevo? Documentales – 6839

¿Querés ver algo con tus hijos? Películas infantiles y familiares - 783

Descargá contenidos y disfrutalos sin internet

Quizás tengas ganas de pasar un tiempo a solas en el jardín de casa pero la conexión a Internet no es muy buena. En ese caso, podés descargá el contenido que quieras ver desde la aplicación de Netflix, en tu teléfono o tablet y míralo dónde y cuándo quieras. Simplemente seleccioná el título que querés descargar; en la página de descripción, hacé clic en el ícono de “Descargas” (para programas de TV, el icono aparecerá junto a cada episodio disponible), y una vez que el título haya completado la descarga, podés encontrarlo en la sección “Mis Descargas”.



Creá tu propia lista de contenidos

Estás con mucho trabajo y no querés olvidarte de ver esa película que te recomendó un amigo o la serie de la que todo el mundo habla. Simplemente agregá el título a "Mi lista" para verlo más tarde. En la aplicación, andá al título y presiona “+” para agregar a "Mi lista". En el sitio web, desplazá el cursor sobre un título para ver la opción “+”. Aparecerá como una fila en la aplicación, y también podés visitar Netflix.com/MyList desde un navegador.



Y ahora que sos todo un experto, acá van algunas recomendaciones que seguramente vas a disfrutar.

Grandes series

Orange Is The New Black

Una exitosa serie aclamada por la crítica de la ganadora de los premios Emmy Jenji Kohan acerca de un grupo de reclusas en una cárcel de mujeres. Todas las temporadas están disponibles.

End of The F***ing World

Alyssa (Jessica Barden) sigue lidiando con las consecuencias de los acontecimientos de la primera temporada. Ahora, se incorpora un nuevo personaje: Bonnie, una chica con una conexión misteriosa con Alyssa y un pasado problemático (interpretada por la ganadora del Premio BIFA Naomi Acki).

The Witcher

Basada en la exitosa serie de fantasía, "The Witcher" es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que las personas son con frecuencia más perversas que las bestias. Sin embargo, su camino se cruza inesperadamente con el de una poderosa hechicera y el de una joven princesa que guarda un secreto peligroso, y los tres deberán aprender a transitar juntos un Continente a punto de estallar.

The Crown

La tercera temporada nos trae una nueva cara a Downing Street, mientras la reina Isabel (Olivia Colman) y su familia deben hacer frente a los desafíos de una Gran Bretaña en constante cambio. La paranoia de la Guerra Fría, la vida en el jet set, la era espacial, la exuberancia de los sesenta y los vestigios de los setenta, obligan a Isabel y a la familia real a adaptarse a un mundo más libre y turbulento. El elenco estelar cuenta también con Helena Bonham Carter como la princesa Margarita, Tobias Menzies como el duque de Edimburgo, Josh O'Connor como el príncipe Carlos, Erin Doherty como la princesa Ana, Ben Daniels como lord Snowdon, Jason Watkins como el primer ministro Harold Wilson y Charles Dance como lord Mountbatten.

Stranger Things

Serie ambientada en 1983, en Indiana, un homenaje a los clásicos de los 80 que cautivaron a toda una generación. La trama de la historia gira alrededor de la repentina desaparición de un niño y la agobiante búsqueda de la familia, los amigos y la policía, que terminan enredándose en un extraordinario misterio relacionado con experimentos ultrasecretos del Gobierno, aterradoras fuerzas sobrenaturales y una niña muy especial. Las tres temporadas se encuentran disponibles.

Películas premiadas

Historia de un matrimonio

Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie (Adam Driver), un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener incluso que recurrir a los abogados y tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas. El cineasta Noah Baumbach se encarga de dirigir y escribir el guion de este drama fascinante.

Los Dos Papas

El relato íntimo de una de las transiciones de poder más dramáticas de los últimos siglos llega de la mano de Fernando Meirelles, el director nominado al Óscar por "Ciudad de Dios", y Anthony McCarten, el guionista tres veces nominado al Óscar. En 2012, frustrado por el rumbo que había tomado la institución y en desacuerdo con algunas decisiones, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) le pide autorización para retirarse al papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins). Este, en cambio, decide convocar a quien sería su sucesor para revelarle un secreto que sacude los cimientos de la Iglesia católica. Entonces, detrás de los muros del Vaticano, se desata una lucha entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, y dos hombres muy diferentes enfrentan el pasado para enfocarse en un objetivo común y construir el futuro de miles de millones de fieles en todo el mundo.

El irlandés

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci protagonizan esta película dirigida por Martin Scorsese. Es una saga épica sobre el crimen organizado en la época de posguerra en EE. UU. narrada desde la perspectiva del veterano de la Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran, un estafador y sicario, quien trabajó con algunas de las personas más influyentes del siglo XX. La película relata uno de los mayores misterios sin resolver: la desaparición del legendario líder de la Hermandad Internacional de Teamsters Jimmy Hoffa, y ofrece una visión magnífica de los mecanismos internos, las rivalidades y las conexiones del crimen organizado con la política dominante.

Bird Box: A ciegas

Una fuerza misteriosa arrasa con la población mundial. Solo hay algo claro: si la ves, tienes que quitarte la vida. Ante la incertidumbre, Malorie encuentra amor, esperanza y un nuevo comienzo, pero esa fuerza no hace más que expandirse. Ahora se ve obligada a escapar con sus dos hijos a través de un río traicionero para encontrar el único lugar que puede guarecerlos. Pero si quieren sobrevivir, deberán recorrer a ciegas el de por sí peligroso viaje de dos días. La ganadora del Óscar Sandra Bullock encabeza un elenco lleno de estrellas que incluye a Trevante Rhodes, Sarah Paulson y John Malkovich.

Okja

La película sigue a Mija, una niña que arriesga todo para impedir que una poderosa multinacional secuestre a su mejor amiga, un animal gigante llamado Okja.

Klaus

Jesper (Jason Schwartzman), el peor estudiante de la Real Academia Postal, queda apostado en una gélida isla por encima del círculo polar ártico, donde los locales no intercambian palabra y mucho menos cartas. A punto de darse por vencido, Jesper encuentra a una aliada en la maestra local, Alva (Rashida Jones), y descubre a Klaus (el ganador del Óscar J. K. Simmons), un misterioso carpintero que vive solo en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades le dan una nueva vida a Smeerensburg y crean un nuevo legado de generosidad entre los vecinos.

Dirigida por el cocreador de "Mi villano favorito" Sergio Pablos, "Klaus" es una comedia de animación, con las voces de Joan Cusack, Will Sasso y Norm Macdonald en la versión en inglés.

Documentales

Wild Wild Country

Desde el momento en que el gurú más controvertido construyó una ciudad utópica en el desierto de Oregón, el conflicto con los rancheros de la zona fue un hecho. Esto dio lugar al primer atentado bioterrorista en EE. UU., al mayor caso de escucha telefónica ilegal jamás registrado y a la colección de Rolls-Royce más grande del mundo. A través de seis episodios, los directores Chapman Way y Maclain Way y los productores ejecutivos Mark y Jay Duplass transportan a los espectadores a aquel momento crucial pero olvidado en la historia de la cultura estadounidense en el que la tolerancia nacional de la separación de la Iglesia y el Estado se puso sumamente a prueba. Wild Wild Country es cine histórico que cobra vida para convertirse en un relato épico tan alucinante que ver no bastará para creer.

Rey Tigre

Entre las personalidades excéntricas y de culto que alberga el extrañísimo mundo de los dueños de grandes felinos, pocos se destacan tanto como Joe Exotic, un polígamo portador de armas con un corte de pelo típico de los ochenta y una afinidad por cantar música country y dirigir un zoológico a la vera de una carretera de Oklahoma. Guiado por dudosas motivaciones, el carismático Joe y un increíble elenco de personajes, que incluye a capos de la droga, estafadores y líderes de cultos, comparten una pasión por los grandes felinos y la atención que reciben sus mascotitas. Pero lo extraño se vuelve macabro cuando Carole Baskin, una activista por los derechos de los animales y propietaria de un santuario para grandes felinos, amenaza con sacarlos del negocio y enciende una rivalidad que llevará al arresto de Joe, acusado de idear un complot de asesinato por encargo. Así, se revela una retorcida trama donde lo único más peligroso que un felino de gran tamaño es su dueño.

El último baile

Fenómeno documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls. Millones de personas ya han visto esta docuserie producida por ESPN y Netflix, que revive las temporada claves del famoso jugador y el equipo de básquet con que escribió su historia.