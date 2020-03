El famoso conductor argentino que suspende su boda por el coronavirus

View this post on Instagram

Estoy muy emocionado.. La vida me premiu00f3 con vos @nellagok SOS UNA PERSONA MARAVILLOSA QUE CAMBIO MI VIDA POR COMPLETO!! Quiero agradecer cada gesto de amor de nuestra gente,de la que no conozco y es muy amorosa conmigo,todos los que se estu00e1n ocupando para que este du00eda sea inolvidable.. Muchas gracias Dios por este du00eda!! Te amo @nellagok gracias por el amor,compau00f1erismo,cuidado y ser tan buena conmigo.. elijo esta foto porque quiero de la mano compartir con vos el resto de mi vida u2764ufe0f