Coronavirus: Guido Kaczka vivió un mal momento con un participante

Algunos programas en vivo en nuestro país continúan siendo transmitidos, a pesar de las medidas del gobierno son estrictas en relación a desactivar la pandemia del coronavirus. Bienvenidos a bordo es uno de ellos, y si bien desade la producción toman las mínimas precauciones, la cosa puede salir mal.

Uno de los participantes del programa que encabeza Guido Kaczka quiso hacer un chiste pero al conductor no le gustó. "Todos son muy calladitos, hay que ponerle onda a esto. ¿Vos cómo andas? ¿A qué te dedicás?", le preguntó a Kaczka que le respondió: "¿Vos me estás cargando? Yo trabajo acá, soy el conductor".

En ese momento, el participante se quiso acercar a Guido para pedirle disculpas y darle un abrazo, a lo que este gritó: "Pará, que estamos con la distancia". Acto seguido, le dio la orden de inicio del juego.

Otra vez él intentó hacer un chiste pero en dos segundos el conductor le frenó el carro y sostuvo: "Me estás descansando. Muy simpático, pero me está hueveando, locutor. Me descansó, como se dice".