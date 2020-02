Furiosa: Sofía Gala disparó contra Eduardo Feinmann

Luego de que el periodista Eduardo Feinmann realizara una fuerte crítica contra la actriz Sofía Gala, en la que aseguró que estaba de vacaciones en Punta del Este después de haber dicho que no le alcanzaba el dinero para pagar las expensas, ella le respondió. "¡Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas! Separada, Sofía Gala disfrutó de Punta del Este junto a su madre Moria Casán", escribió en su cuenta de Twitter sin reparar en que había citado una noticia publicada en el diario La Nación, en el 2018.

Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas!Separada, Sofía Gala disfrutó de Punta del Este junto a su madre, Moria Casán https://t.co/FCaOLVYJaV — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 5, 2020

Y en su paso por Confrontados la actriz le respondió y anunció que iniciará acciones legales contra el periodista. "Yo no voy a hablar de él, me lo tomo…a mí no me gusta, yo no lo conozco a ese señor, nunca hablé con él, él no me conoce a mí", comenzó diciendo la hija de La One.

“Además, habló de una noticia vieja con fotos de otro año y la verdad es que no me hace sentir bien que una persona que no conozco, que un señor grande hable de mí”, prosiguió.

"Creo que voy a tomar acciones legales porque no quiero que hable de mí. Estoy harta de que alguien que no me conoce me bardee. No me quita el sueño ni nada pero, realmente, que un señor que no sabe quién soy salga a hablar de mí y tenga que recibir todo el efecto rebote de noticias. Me calumnió, me injurió y quiero que pida disculpas públicas", continuó.

"¿Cómo puede ser que un hombre grande, una persona que está en los medios se ponga a hablar así? Y no sólo de mí, porque despotrica contra mucha gente", concluyó furiosa la actriz.