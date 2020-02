¿Qué fueron a hacer Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés a una villa?

View this post on Instagram

Gracias a los vecinos del Barrio Padre R. Riccardelli (ex 1.11.14) x recibirnos con tanta alegru00eda y respeto. Gracias al Padre Juan Asusmendi x abrirnos las puertas del emprendimiento solidario. La Dignidad y el compromiso con el que mu00e1s lo necesita, es realmente conmovedor. Vamos x las aulas faltantes para que cada vez mu00e1s chicos de la comunidad tengan una oportunidad.