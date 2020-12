Ángel de Brito cruzó a Nacha Guevara en el Cantando: "Ya lo explicamos 20 veces"

Anoche debutó un nuevo ritmo en el Cantando 2020: el carnaval carioca. Fue la pareja de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz los que rompieron el hielo interpretando el "Meneaito". Pero la jurado, Nacha Guevara, quedó desconcertada después de la performance. "Yo estoy muy confundida. ¿Qué tiene esto de carnaval carioca?", preguntó. "Después aparece Rodrigo Tapari y habla como un cubano. ¿Qué tiene esto de carioca?", insitió la jurado.

"Se le dice carnaval carioca, porque estamos haciendo alusión a las fiestas de año, es una forma de decir", aclaró Ángel de Brito. "Ah bueno… entonces es cualquier cosa. Yo cuando me dijeron carioca esperaba ver las plumas", insistió la actriz.

Fue entonces cuando de Brito, claramente cansado ante la insistencia de Guevara, le recordó: "Esto ya lo explicamos como veinte veces, Nacha. Lo contamos acá, no sé dónde estaban ustedes. Vamos a empezar a mandar tutoriales".

La dueña del voto secreto no quedó muy conforme con la respuesta y cerró su devolución: "La próxima vez, no me pongan carnaval carioca de nombre".

Recordemos que el jurado del certamen de canto viene protagonizando varias polémicas en los últimos días. Esta semana, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla tuvieron un dure cruce al aire del programa que continuó también en el corte. La cantante decidió exponer a su compañero fuera del aire durante un Instagram Live y se pudo escuchar la tensa conversación que terminó a los gritos.

"A los gritos terminó Oscar Mediavilla después de un cruce con Karina La Princesita", advirtió de Brito a través de su Twitter. A continuación, compartió un fragmento del vivo que realizó la cantante grabado por una seguidora donde se puede escuchar la conversación posterior al cruce que mantuvieron en el programa.