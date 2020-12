Sin filtro: Luciana Salazar disparó con crudeza contra Martín Redrado

A días de finalizar el año, Martín Redrado se separó de su novia, la empresaria Lulú Sanguinetti y varios apuntaron contra Luciana Salazar. Fue la revista Paparazzi quien incitó a que la modelo contara su verdad con un controversial tuit. Ella no se quedó callada en la red y salió a responder. "Como le gusta meterme en el medio a través de sus secuaces, pero que cuenten la verdad de la historia, porque sino la voy a contar yo", redactó.

Ahora, en la última emisión de Polémica en el bar, en donde se desempeña como panelista realizo un fuerte descargo y disparó con crudeza contra el empresario. "Es de machirulos pensar así, y yo estoy del lado de la mujer siempre", comenzó su discurso.

"Yo tengo la verdad y las pruebas de la verdad, no me lleven a ese punto. Porque cuando yo quiero decir algo, a mí me mandan secuaces a desmentirme y se dan la cabeza contra la pared porque saben que yo no miento", expresó. "En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su exnovia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo", señaló.

"Era incompatible tener una relación con Sanguinetti y otra conmigo y con mi hija, a escondidas. Yo y mi hija no tenemos por qué ser escondidas. Porque no le hacemos mal a nadie. Fue una de las cosas que le planteé, porque estaba cansada. Si tenés problemas, resolvelos. Pero no nos escondés más", agregó.

"Yo le dije que era incompatible la situación, porque yo no quería saber que le estaba mintiendo a otra persona por atrás. Le dije: 'Hacete cargo, o somos nosotras o es lo otro'. Él eligió, nos eligió a nosotras, que no lo dice, trata de disimularlo para quedar bien pero no es así", continuó.

"El año pasado él me dijo que me seguía amando, aún estando en una relación con otra persona. Yo le dije algo que quizás él no quería escuchar y al otro día él se fue con su pareja a Nueva York", contó. "A mí que no me pongan en situaciones de machirulaje porque voy a contar la verdad que tanto me callé durante todos estos años, que traté de no contar para no romper una relación. Si yo hubiese sido mala, podría haber roto una relación", cerró indignada.